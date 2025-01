Abbattimento barriere architettoniche nel chiostro. Dalla Regione arriva un finanziamento di 100mila euro

Boccata d’ossigeno in arrivo dalla Regione grazie a un maxi-finanziamento di 100mila euro per sostenere l’abbattimento delle barriere architettoniche nel complesso di Sant’Agostino. Con un apposito decreto dirigenziale la Regione ha infatti approvato il progetto presentato dal comune di Pietrasanta, con la somma che verrà spalmata nel triennio 2024-2026 con uno stanziamento annuale di 33.300 euro. Il bando regionale era rivolto a comuni e Unioni di comuni e si è concluso con l’accoglimento di 27 progetti, per un importo complessivo di 3 milioni di euro. "La finalità – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani – è rendere più accessibili spazi pubblici come parchi, giardini, musei, teatri, aree gioco ed edifici pubblici. Un’azione fondamentale dato che si andrà ad allargare a tutti i cittadini le possibilità di usare tanti luoghi significativi destinati alla collettività".