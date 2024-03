A zonzo per il paese col virtual tour. Virtique vince l’Award del 3D

Ha "virtualizzato" Forte dei Marmi. Regalando un affascinante percorso in 3D tra strade da esplorare, boutique da visitare (con l’opportunità di provare accessori dal pc di casa), mostre da vedere e perfino interni di ville in affitto o vendita. Melissa Deep col suo progetto "Explore Forte dei Marmi" si è aggiudicata il primo premio del concorso di settore più ambito, il Digital Twin Awards di Matterport (a cui ogni anno partecipano migliaia di proposte di virtual tour), dove ha svettato per la sezione dell’uso più creativo della tecnologia. Melissa, originaria di New York, dal 1999 frequenta Forte dei Marmi e dal 2008 ha scelto di viverci dopo lunghissime esperienze in Russia e a Londra come esperta di telecomunicazioni e sviluppo di software. Un background che l’ha aiutata a fine 2020, quando si trovò costretta a casa per una frattura, a elaborare una soluzione per uscire virtualmente in paese e per fare shopping: da lì è nata la sua società Virtique (cioè virtual boutique) inizialmente pensata per entrare da remoto all’interno dei negozi interessati ad accorciare le distanze con i clienti.

"Da un paio di anni – racconta Melissa Deep – ho lavorato per creare una vera ’rete’ di attività, stabilimenti balneari, agenzie immobiliari, hotel a cui ho collegato un tour in 3D per il paese con pillole di storia, mostre da ammirare e curiosità da comprendere. Con una particolare camera ho effettuato i filmati e ho montato un prodotto che intende promuovere accessibilità, cultura ed educazione oltre all’indubbia promozione turistica. Attualmente la passeggiata ’virtuale’ a Forte dei Marmi coinvolge 100 realtà ma il progetto è ampliabile oltre che replicabile per altre località". Infatti "Explore Forte dei Marmi" –che ha il patrocinio del Comune – può estendersi ad altre attività che intendano aderire per aprire le proprie porte a chi, con un clic da casa, vuole vedere la merce sugli scaffali o provare un paio di occhiali da remoto. "E’ un progetto vitale, che non intende sostituire la socialità o il rapporto con le persone – precisa – ed è statisticamente provato che una prima esperienza virtuale rende più memorabile quella diretta, eliminando anche paure preventive o ansia". Melissa Deep con la sua Virtique è anche promotrice e vice presidente dell’associazione no profit Digital Twins Italia per creare una collaborazione e collegare virtual tour di altre città del Belpaese in modo da dar vita ad una modernissima promozione e accesibilità dell’Italia sul mercato estero.

Francesca Navari