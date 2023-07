A Villa Bertelli Macchiavello e il libro dell’inviato Biloslavo

Il decimo appuntamento della rassegna “Parliamone in Villa“ di Villa Bertelli al Forte, in programma domani alle 18, avrà come protagonista il libro “Delitto diplomatico“ scritto dal giornalista (inviato di guerra) Fausto Biloslavo con Matteo Giusti, Stefano Piazza e Antonella Napoli, con la prefazione di Toni Capuozzo. Nel volume gli autori hanno ripercorso le tappe di un fatto drammatico, rimasto impresso nella memoria di tutti: la morte dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, avvenuta il 22 febbraio 2021 in Congo. Biloslavo, che deve partire proprio domani per l’Africa, dove lo attende un reportage sulla situazione dei migranti, lascerà il suo posto sul palco al collega Mediaset Angelo Macchiavello, ma interverrà alla presentazione dall’Africa via telefono. Stasera alle 18, sempre a Villa Bertelli, “parole e musica” con Giorgio Appolonia.