A Villa Bertelli debutta Versilia Kids. Tra bolle e un vero Pinocchio

Domenica Villa Bertelli si trasformerà in una grande oasi di giochi per bambini. La prima edizione di Versilia Kids – organizzata dall’associazione culturale Più Informati Più Sicuri – dalle 10.30 alle 18.30, offrirà intrattenimento gratuito per bimbi da 0 a 12 anni e le loro famiglie. Tanti gli stand nei quali poter trovare dall’offerta didattica e formativa, alle attività musicali, ai servizi di intrattenimento e baby sitting, allestimenti eventi e molto altro, e altrettanti i laboratori per bambini. La giornata sarà scandita da una serie di appuntamenti che divertiranno i più piccoli ma che coinvolgeranno anche mamma e papà. Il primo sarà il Caffè Pedagogico dal titolo “Genitori in affanno: strategie utili” (10.30/11.15), organizzato da Spazio Educativo Sèmia. Le pedagogiste saranno pronte ad ospitare i genitori di fronte ad un caldo caffè. E ancora Pillole di Bimbi Sicuri: disostruzione e non solo (16/16.45) curato da Massimo Colavita, infermiere da 20 anni nelle aree critiche, istruttore e formatore di istruttori di rianimazione e membro dell’associazione Genitori InFormazione. I laboratori proposti coinvolgeranno anche i più piccoli in una serie di attività che andranno da un primo approccio alla lingua inglese passando per il disegno fino alle classiche letture ad alta voce a cura del progetto nazionale Nati per Leggere. A Versilia Kids ci sarà anche la Fondazione Collodi con un Pinocchio in carne e ossa e la Fata Turchina. Non mancheranno i momenti di spettacolo: ecco La Princi e un’esibizione di danza aerea. Un altro laboratorio lo offriranno Alex Pasticceria e la dottoressa Marisa Pagliuca, esperta nutrizionista. Adulti e bambini potranno sperimentare insieme come preparare biscotti con ingredienti salutari. Per tutto il giorno i bambini avranno a disposizione un’area con laboratorio multidimediale a cura di Mediaclik e la possibilità di partecipare a laboratori musicali di Susanna Altemura. Inoltre, sarà allestita un’area pony, le postazioni di truccabimbi, e glitter tattoo, zucchero filato e tanti palloncini colorati. Chiusura con la baby dance a cura di Ogni Favola è un Gioco. Alcuni laboratori sono su prenotazione ([email protected]).

Fra.Na.