A Sant’Anna Cala il sipario sulle celebrazioni

Stasera alle 20.45 la piazza della chiesa del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema ospita due ore di musica, perché la musica è il linguaggio universale che suscita emozioni e sentimenti. Si esibisce il cantautore Cisco, pseudonimo di Stefano Bellotti che è affiancato dalla sua band. Suonerà canzoni del suo repertorio di una carriera che dura da ben 30 anni durante la quale è stato anche il cantante dei Moderna City Ramblers oltre ad aver condiviso recentemente alcuni tour con la Bandabardò. Il concerto che stasera anima la piazza della chiesa di Sant’Anna, luogo simbolo, di omaggio e memoria, due ore di musica e ingresso libero è un concerto di memoria e di ricordo per le 560 vittime della terribile strage nazafascista che ha colpito il borgo stazzamese oggi territorio di memoria, dolore e ricordo perché non accadano mai più situazioni storiche analoghe chiude le celebrazioni del 79° anniversario. Il cantautore e la sua band coinvolgeranno gli spettatori con una scaletta particolare per questa occasione che comunque rietra nei “Baci e abbracci tour 2023“ di Cisco.

“Sarà un concerto speciale- ha spiegato il cantautore- quello di oggi a Sant’Anna di Stazzema, un luogo sacro e storico che fa parte del passato del nostro Paese. Si tiene nel luogo dell’Eccidio davanti alla chiesa per una serata diversa dalle altre tappe che renderà onore e memoria ai caduti della strage e per chi crede ancora nei valori dell’antifascismo“. Il cantautore è atteso dai fan, dai simpatizzanti e dagli affezionati del paesino di Stazzema e stasera che stasera hanno la opportunità di ascoltarlo: ancora una volta la musica diventa strumento dei valori della pace e dei valori universali della democrazia.

M.N.