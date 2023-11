A Querceta sorgerà un asilo nido. Via libera al progetto da 2 milioni

Si rafforzano i servizi all’infanzia, in questo caso nel settore dell’istruzione. Un potenziamento tra l’altro a nove zeri, merito del progetto da quasi 2 milioni di euro approvato dall’amministrazione comunale e finalizzato alla realizzazione di un nuovo asilo nido. Il plesso vedrà la luce in via Menchini, a Querceta, accanto alla già esistente scuola materna “Collodi“, garantendo una continuità nel percorso didattico grazie a questa vicinanza. Il via libera è arrivato venerdì.

"È intenzione di questa amministrazione comunale – recita il documento – promuovere un significativo programma di investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi resi alla persona e alla comunità, allo sviluppo dell’economia locale ed alla sostenibilità degli interventi a tutela del territorio comunale secondo gli obiettivi fissati nel proprio programma elettorale". Il primo passo era stato compiuto quasi due anni fa, più precisamente il 12 gennaio 2022, quando la giunta deliberò l’atto d’indirizzo e il documento finalizzato ai fondi del Pnrr. Subito dopo, il 10 febbraio 2022, la giunta approvò lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del nido finalizzata alla realizzazione di un “polo dell’infanzia“. Si arriva così al report finale redatto dai professionisti e alla suddivisione dei costi, con oltre 1,2 milioni di euro in arrivo dal Pnrr, 125mila euro dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili e 600mila con fondi comunali.

In base all’accordo sottoscritto lo scorso 23 maggio tra il Comune e il ministero dell’istruzione, è stato infine elaborato il cronoprogramma dei lavori: aggiudicazione entro il 30 giugno 2023, avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023, conclusione entro il 31 dicembre 2025 e collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026.