A Pieve a Elici Il duo Faccini in concerto

A Elia e Betsabea Faccini il compito di affrontare la 53a stagione di concerti di Pieve a Elici, nel comune di Massarosa: il “Festival di musica da camera della Versilia”, per la seconda volta organizzato direttamente dall’“Associazione Musicale Lucchese”. E’necessario ricordare che la programmazione di quest’anno è stata ancora una volta predisposta da Marcello Parducci. Manifestazione musicale che da sempre si svolge nella monumentale chiesa romanica di San Pantaleone. Elia e Betsabea Faccini, nativi di Torre del Lago ma di nazionalità italo-inglese, costituiscono un duo pianistico ormai consolidato e di vaste prospettive, anche e soprattutto in considerazione del fatto che sono giovani e già trascrittori per “duo pianistico” di notissimi brani musicali. Come, appunto, sarà possibile ascoltare nel secondo concerto di Pieve a Elici. Betsabea ed Elia hanno preso parte a numerose masterclass internazionali tenute da nomi del “ghota” pianistico italiano e non solo, fra cui Beatrice Rana, Andrea Lucchesini, Bruno Canino, Pier Narciso Masi, Maria Grazia Bellocchio e Daniel Rivera. Ecco il programma: “La mer” di Claud Debussy, “Rapsodie espagnole” di Maurice Ravel, “Overture-Fantasia dal Romeo e Giulietta” di Piotr Tchajkovskoj e “Danze polonovesiane” di Alexander Borodin ambedue nella trascrizione del “duo”. Terza concertista Anna Loro, arpista di chiara fama, che domenica 13 agosto farà ascoltare musiche di Bonamici, Dizzi, Debussy, Faurè e Sphor. Gli ultimi due concerti saranno appannaggio di due vecchie conoscenze di Pieve a Elici: i pianisti Mariangela Vacatello e Giuseppe Albanese che si esibiranno rispettivamente domenica 20 e 27 agosto.

Mario Pellegrini