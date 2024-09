A Palazzo Mediceo un angolo dedicato alle opere di Sirio Giannini

Il 2025 sarà l’anno del centenario della nascita dello scrittore Sirio Giannini, nato a Seravezza il 28 marzo 1925. In vista dell’importante ricorrenza, la biblioteca comunale, intitolata proprio a lui, ha creato un angolo lettura dove si trovano anche un ritratto e una scultura di Dino De Ranieri. Recandosi nella prima sala della biblioteca, a piano terra di Palazzo Mediceo, si ha così una panoramica sulle opere dell’autore: Dove nasce il fiume, I racconti, La Valle Bianca (anche in lingua tedesca) e Prati di fieno, testi questi ultimi due presenti anche nella prima edizione di Mondadori e autografati dall’autore. I libri sono un esplicito invito a scoprire o rileggere questo autore, con la possibilità di prendere in prestito i testi, ovviamente non quelli autografati né le copie rare di saggi a lui dedicati. Nello spazio dedicato allo scrittore seravezzino si trova anche il cd del documentario I cavatori di Lorenzo Tarabella e di cui Giannini fu regista. Inquadrando il QRCode è possibile accedere al cortometraggio per conoscere questo lavoro che racconta la dura vita in cava.