"A Palazzo Mediceo servono più risorse e manutenzione"

"Palazzo Mediceo deve alzare la voce nella programmazione culturale della Versilia perchè ha le carte in regola. Però anche il Comune deve investirci di più". Il consigliere di Creare Futuro, Riccardo Biagi, auspica che l’esclusione dal cartellone unico possa essere risolta, ma suggerisce allo stesso tempo dei correttivi per alzare il livello. "In primis – evidenzia – sicuramente la qualità delle mostre di questi due anni non è all’altezza di un contenitore patrimonio Unesco che si è dimostrato anche scarsamente oggetto di promozione, con iniziative spesso neppure conosciute ai turisti. Poi è palese l’assenza di manutenzione degli spazi, con toppe rosse a coprire le buche nel parcheggio e intonaco del Palazzo in stato di degrado. Invece di perdersi in polemiche è urgente alzare il contributo alla Fondazione, che invece in questi anni è diminuito, stimolando in tal senso anche i soci privati".