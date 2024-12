A fuoco una villa. Incendio nella notte

Paura nella notte in via Ferrucci per una villa in costruzione che ha letteralmente preso fuoco. Le fiamme si sono sviluppate dal cantiere dopo le 4,30 interessando l’edificio, un’abitazione in stile moderno ormai quasi terminata ma fortunatamente disabitata che si trova a mare del Palasport a Vittoria Apuana. E’ immediatamente scattato l’allarme e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, supportati dall’autobotte di Viareggio, che sono intervenuti per spegnere l’incendio: un lavoro così impegnativo che è durato fino alle 18, con un naturale avvicendamento delle squadre di uomini in servizio.

Quindi quasi quattordici ore di operazioni ininterrotte per arrivare a domare completamente le fiamme e bonificare l’intera area di cantiere.

Pochi dubbi sulla causa accidentale del sinistro: secondo una prima sommaria ricostruzione della dinamica, l’incendio sarebbe partito dai pannelli di coibentazione, vicino ai quali potrebbe essere rimasto uno strumento acceso o, comunque, una fonte di calore che ha fatto partire la combustione. Fortunatamente i danni sono rimasti circoscritti e non ci sono stati feriti. Conseguenze ingenti alla villa con infissi e copertura decisamente compromessi dalle lingue di fuoco.

Fra.Na.