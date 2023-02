A Focette arrivano altri due varchi Ztl

Aumenta la sicurezza a Focette, dai residenti ai proprietari di seconde case fino a villeggianti, hotel e attività commerciali, grazie all’arrivo di due nuovi varchi della Ztl. I dispositivi andranno ad aggiungersi ai due già esistenti alle estremità di via Cavour, quindi lato Aurelia e lato lungomare (nella foto). Quelli nuovi saranno installati all’incrocio tra via della Libertà e via Mameli e tra via Astoria e via

Milano, teatro di incursioni “selvagge“ durante la movida estiva. L’intervento, da 30.600 euro, è stato affidato alla ditta “Microrex“.