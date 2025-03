Viareggio, 100 giorni alla maturità: attesi migliaia di studenti in spiaggia

Viareggio, 8 marzo 2025 – L’attesa è finita: anche quest’anno ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia, darà vita al grande evento dei 100 Giorni alla Maturità sulla spiaggia di Viareggio. L’appuntamento è per il 10 marzo a partire dalle 13, come sempre in piazza Mazzini: migliaia di giovani maturandi potranno celebrare l’inizio del countdown verso l’Esame di Stato 2025. L’evento è organizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Viareggio, che promuove e ospita questa giornata all’insegna della gioia e della condivisione. Lʼorganizzazione è affidata a Noss Italia, associazione responsabile della produzione della logistica.

“L’evento dei ’100 Giorni alla Maturità è un’occasione speciale per i nostri giovani – commenta l’assessore al Turismo Alessandro Meciani -: un momento di aggregazione e celebrazione. Siamo orgogliosi aver trasformato un rito spontaneo in una vera festa divenuta ormai un appuntamento fisso, che convoglia giovani da tutta la Toscana. Un modo diverso per promuovere il nostro territorio che crea ricordi indimenticabili per migliaia di studenti. Siamo pronti per accogliere tutti al meglio – conclude l’assessore -: e ricordatevi che Viareggio porta fortuna”.

Lo staff di ScuolaZoo curerà l’intera animazione, con DJ set, talent show, giochi e numerose attività, in un programma che promette di coinvolgere tutti i partecipanti con la qualità che da anni caratterizza ogni edizione. Non mancheranno il ‘Bingo della Maturità’ e il rito propiziatorio, durante il quale gli studenti pescheranno un voto simbolico da 60 a 100 e commenteranno se quello sarà davvero il loro voto finale; il TikTok Talent Show, un momento di puro divertimento in cui i ragazzi si esibiranno reinterpretando i trend musicali più popolari; giochi e tornei in spiaggia, come il tiro alla fune, la gincana e foto di gruppo per creare ricordi indimenticabili.

Al fianco di ScuolaZoo, ancora una volta, Radio Bruno per il racconto live, radio e i DJset di apertura. Ci sarà poi anche un importante momento culturale e formativo grazie alla partecipazione del Circolo e Movimento Egualitario Mario Mieli, che darà voce a temi di importanza sociale e culturale, sensibilizzando i ragazzi sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili e promuovendo comportamenti sicuri. L’edizione di questʼanno vede inoltre, in qualità di main partner, Lemonsoda Energy, che parteciperà attivamente all’evento portando tutta la sua energia per sostenere i partecipanti fino al fatidico momento degli esami. A conclusione della giornata, ci sarà un momento emozionante e simbolico: tutti i partecipanti scriveranno sulla sabbia il voto che sperano di ottenere alla Maturità, lasciando così una traccia dei loro sogni e delle loro aspirazioni. ScuolaZoo, da sempre vicino agli studenti, è entusiasta di prendere parte ancora una volta a questo evento unico, portando energia, creatività e la sua inconfondibile voglia di fare festa. Lʼappuntamento del 10 marzo promette di essere un’occasione imperdibile per i maturandi di vivere una giornata di amicizia, musica e divertimento.