100 giorni alla Maturità, scatta il conto alla rovescia. In Toscana feste in spiaggia e riti scaramantici

Firenze, 7 marzo 2025 – E’ iniziato il conto alla rovescia per gli studenti quest’anno alle prese con l’esame più temuto. Il 10 marzo segnerà i tradizionali "100 giorni alla maturità", un conto alla rovescia verso le prove finali da anni celebrato con feste, riti scaramantici e momenti di convivialità tra compagni di classe.

La tradizione

In Toscana, la tradizione dei "100 giorni" è particolarmente sentita, con diverse iniziative organizzate per l'occasione. Tra le più attese c’è la festa a Viareggio con InVibe, che propone un pacchetto all-inclusive per i maturandi. Il programma prevede trasporto in pullman da varie città della regione, pernottamento in hotel, ingresso alla serata ufficiale presso "La Capannina" di Viareggio e gadget esclusivi. Non mancherà anche un party in spiaggia, per rendere l'esperienza ancora più memorabile.

A Follonica, invece, il weekend dell'8 e 9 marzo sarà caratterizzato da eventi al Baluba, Alegria e Sox, con cene dei "101 e 100", villaggi, aperitivi, giochi in spiaggia e animazione, per un'esperienza indimenticabile.

Riti scaramantici

Oltre agli eventi organizzati, esistono numerosi riti scaramantici legati a questa ricorrenza. In Toscana, una delle tradizioni più curiose è quella di andare in piazza dei Miracoli a Pisa e compiere 100 giri intorno alla Torre, nella speranza che questo gesto porti fortuna durante gli esami. Un altro rito tipico prevede di toccare la "lucertolina" della piazza, ma negli ultimi anni è stata spesso transennata per preservarla dall'usura.

Sulle spiagge, molti studenti scrivono sulla sabbia il voto che sperano di ottenere, attendendo che le onde lo cancellino: secondo la leggenda, se il mare non cancella completamente il numero, il maturando rischia di prendere addirittura 10 punti in meno!

A Livorno, il luogo simbolico è il santuario di Montenero, dove gli studenti salgono i gradini in ginocchio, saltellano su una gamba tante volte quanto il voto desiderato e lanciano una monetina sopra un arco, sperando che lo attraversi per assicurarsi il miglior risultato.