Corogno (Camaiore), incendio nella notte: i vigili del fuoco traggono in salvo quattro adulti e tre bambini

Camaiore ( Lucca), 15 agosto 2024 – Intervento di emergenza dei vigili del fuoco nell'incendio divampato di notte sulle Alpi Apuane, nel territorio di Camaiore ( Lucca): i vigili del fuoco di Viareggio hanno raggiunto ed evacuato case, a scopo precauzionale, nel piccolo borgo di Corogno dove soggiorna in vacanza un gruppo di persone: quattro adulti e tre bambini. Sono stati portati via nella notte quattro adulti e tre bimbi. La località era raggiungibile solo a piedi poiché l'incendio di bosco poteva diventare un pericolo per le persone.

La squadra dei vigili del fuoco ha percorso a piedi un sentiero (il 112 anello del Cai) e dopo un'ora di camminata hanno raggiunto il gruppo e lo hanno evacuato in sicurezza. L' intervento è stato fatto con il personale del Soccorso alpino (Sast) e si è concluso nella notte. Proseguono le operazioni antincendio su un vasto versante montano.