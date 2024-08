Incendi, arrestato il piromane del Chianti: colto sul fatto mentre dà fuoco ai margini del bosco

Gaiole in Chianti (Siena), 14 agosto 2024 – E’ proprio caso di dire che è rimasto... con il cerino in mano: un piromane è stato arrestato dai carabinieri forestali a Gaiole in Chianti.

Martedì pomeriggio, lungo la Provinciale 73/b di Gaiole, i militari hanno sorpreso l’uomo, un italiano residente nella zona, mentre stava appiccando il fuoco ai margini di una zona boschiva. Secondo i militari l’uomo potrebbe essere il colpevole di ben nove incendi che da luglio sono stati appiccati lungo la viabilità che da Nusenna conduce verso Castagnole, tra i quali il vasto incendio del 30 luglio scorso che nella stessa zona ha interessato diversi ettari di superficie boschiva e che è stato spento solo con il dispiegamento di numerose squadre a terra oltre a tre elicotteri e un Canadair.

L'incendio nelle campagne di Gaiole in Chianti. La colonna di fumo era visibile da chilometri di distanza

Le testimonianze dei passanti, sostenute dalle immagini delle telecamere di sorveglianza poste lungo la strada, la stessa tecnica d’innesco utilizzata in tutti gli eventi e la presenza dello stesso veicolo al momento degli incendi hanno portato a restringere il campo dei probabili responsabili e a concentrare i sospetti su una persona in particolare, fino a interessare la Procura della Repubblica di Siena.

Il soggetto è stato così pedinato e nel pomeriggio di martedì le pattuglie dei carabinieri forestali di Radda in Chianti e di Monticiano lo hanno sorpreso mentre gettava dal finestrino della sua auto nella vegetazione secca e altamente infiammabile del bordo strada un foglio di carta di giornale a cui aveva dato fuoco. L’uomo è stato immediatamente fermato e messo agli arresti domiciliari.