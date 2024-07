Incendio nel bosco da sogno nel Chianti: colonna di fumo alta diversi metri

Gaiole in Chianti (Siena), 30 luglio 2024 – Paura per l’incendio che ha attaccato un bosco di grande pregio. Accade nel comune di Gaiole in Chianti, in località Nusenna, nella zona del Monte Luco. Sono stati i cittadini ad accorgersi di quanto stava accadendo. Intorno alle 17.30 si è levata una colonna di fumo visibile da molto lontano.

La sala operativa provinciale ha disposto l’invio di otto squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali. Ad assumere il comando delle operazioni, un direttore operazioni regionale. Due gli elicotteri della Regione che sono intervenuti. Il vento di nord est che soffia sulla zona interferisce con le operazioni di spegnimento. In serata la situazione è tornata sotto controllo, grazie all’intervento veloce delle squadre.

"Attuando la procedura regionale del ‘principio di concentrazione delle forze’ che prevede il rapido intervento di numerose squadre e mezzi aerei, l'incendio è ormai in contenimento – dicono dalla Regione – con le squadre che sono state impegnate in una dura lotta contro le fiamme coadiuvate dall'alto dagli sganci degli elicotteri”.