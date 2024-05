Convegno Blue Economy, Bergamini: “Nautica settore di eccellenza, va sostenuto”

Viareggio, 3 maggio 2024 – «Non basta costruire le migliori barche, dobbiamo anche far sì che restino nei nostri porti e sulle nostre coste, in modo che continui lo sviluppo dell'indotto». A dirlo Debora Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo al convegno Blue Economy promosso da Confindustria Nautica a Viareggio, con il patrocinio della Parliamentary Assembly of the Mediterranean. «Con l'incontro di oggi - ha detto inoltre Bergamini - vogliamo testimoniare una grande attenzione nei confronti del settore della nautica da diporto, un settore che funziona benissimo, un'eccellenza mondiale, ma che ha ancora bisogno di aiuto».

«Il ruolo di Confindustria Nautica - ha aggiunto - è fondamentale e l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo diventa uno strumento importante per la costruzione di un ecosistema, guardando di non penalizzare questo settore di eccellenza con un'eccessiva burocrazia».

L'onorevole Giulio Centemero della Lega, anche lui 'parliamentary assembly of the Mediterranean', ha lanciato dal convegno la proposta di «far partire un tavolo nella Commissione Economia dell'Assemblea parlamentare Mediterraneo, che potrà studiare il settore e portare delle proposte di policy, non solo in Italia, ma anche in tutti i Paesi che compongono l'Assemblea e che comprendono anche Balcani, Golfo Persico, quindi Arabia Saudita, Barhain, Emirati Arabi, Qatar, e così via». «Il Forum economico parlamentare del Mediterraneo, che si terrà nella sua seconda edizione a Marrakesh a luglio, ha tra gli obiettivi - ha concluso l’onorevole - quello di individuare il capitale per la crescita delle imprese della nautica».