Terrorizzano i coetanei con la pistola: identificati e denunciati due baby rapinatori

Perugia, 24 gennaio 2025 - E' il 3 gennaio due giovani percorrono via Guerra (zona stadio) quando due coetanei sbarrano loro la strada e dopo aver estratto una pistola dal giubbotto e averla puntata al petto di una delle vittime, gli ha intimato di consegnargli il denaro. Ora i due aggressori hanno un nome e cognome. Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito delle attività d’indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica, ha identificato e denunciato due giovani, entrambi classe 2007, già gravati tra l'altro da precedenti di polizia.

I due dopo aver estorto alle vittime 40 euro, si sono dati alla fuga in direzione del Minimetrò, facendo perdere le proprie tracce. Ma il personale della Squadra Mobile dopo aver dato avvio alle indagini in poco tempo, anche grazie alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di risalire all’identità dei due 17enni. Su delega della Procura per i minorenni, i poliziotti hanno poi effettuato una perquisizione domiciliare a carico dei due giovani, attività che ha dato esito positivo. Infatti, all’interno dell’abitazione dei due bulli, gli operatori hanno rinvenuto la pistola usata per la rapina, poi risultata essere un giocattolo alla quale era stato asportato il tappo rosso, e i vestiti utilizzati la sera della rapina.