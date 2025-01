Muore in palestra, autopsia per fare chiarezza

Perugia, 24 gennaio 2025 – Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte di un perugino di 47 anni, trovato senza vita nel bagno della palestra che frequentava. È stato il padre dell’uomo, secondo quanto si apprende, a far scattare l’allarme, quando non lo ha visto tornare a casa. Ha quindi chiamato i carabinieri e sono iniziate le ricerche che hanno portato appunto alla palestra. Con la collaborazione dei gestori, i militari dell’Arma lo hanno rinvenuto chiuso all’interno di un bagno. L’ipotesi prevalente per spiegare il decesso sembra essere quella della morte naturale, ma la Procura attende gli esiti degli accertamenti medico-legali per dare conferma a questa ipotesi. L’autopsia, affidata al medico legale Sergio Scalise, dovrebbe svolgersi domani mattina.