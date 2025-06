Terrore in ospedale: rovescia una barella e aggredisce i poliziotti con una spranga

Perugia, 6 giugno 2025 - Ha terrorizzato il personale dell'ospedale di Perugia un uomo di 31 anni, originario del Gabon. In poco tempo ha scatenato l'inferno. E' andato in escandescenza forse perché era stanco di aspettare di essere visitato e così ha pensato bene di rovesciare una barella e aggredire un medico.

Neanche l'arrivo della polizia ha fermato la furia dell'uomo. Avvicinato dal personale della Volante, il 31enne ha aggredito i poliziotti a pugni e poi con un’asta in acciaio divelta dal muro. Il bilancio della follia è costata la prognosi di 8 giorni a medico e poliziotto per le ferite riportate. Con non poche difficoltà, gli operatori sono riusciti a contenere l’uomo in sicurezza. Riportata la calma, il 31enne è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto in regime di arresti domiciliari presso la struttura ospedaliera.