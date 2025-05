Agguato choc nella notte. Ragazzo finisce in ospedale

Ancora un’aggressione nella notte, a Campi Bisenzio. Ancora una volta col coinvolgimento di giovanissimi. È successo nella notte fra venerdì e sabato in un parcheggio di via di Gramignano. Pare che due gruppetti di ragazzi sui 20 anni circa avessero appena passato alcune ore a una serata musicale quando, una volta usciti, si sono incontrati nell’area di sosta. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, nel diverbio sarebbero rimasti coinvolti quattro ragazzi italiani e altrettanti marocchini. Non è chiara la dinamica dei fatti sulla quale sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Campi Bisenzio e della compagnia di Signa, ma la vicenda si sarebbe conclusa con una testata nei denti, che ha avuto come vittima un ragazzo della zona. Il giovane è stato poi accompagnato al pronto soccorso.

È ancora sotto choc uno degli amici del ragazzo rimasto ferito. Un gruppetto di ragazzi e ragazze, tutti sui 20 anni, che amano divertirsi e stare insieme durante il tempo libero. "Siamo usciti fuori tutti insieme – racconta a telefono – e lì per lì non mi sono reso conto di niente. Poi mi sono voltato e ho visto il mio amico disteso per terra dopo che era stato aggredito, da quello che abbiamo potuto capire senza alcun motivo. Non siamo stati in grado di fare niente, anche perché gli aggressori sono subito scappati in direzione del supermercato lì vicino".

Il ventenne ipotizza che ci sia stato uno scambio di persona: "Ci siamo impauriti perché il nostro amico perdeva molto sangue e così abbiamo chiamato la vigilanza del locale che ha prestato i primi soccorsi, poi è arrivata anche l’ambulanza". Una brutta serata, insomma, che ha subito riportato alla mente quanto successo il dicembre scorso in via dei Tintori quando, proprio per uno scambio di persone, successe l’irreparabile. Questa volta per fortuna è andata in modo diverso. Certo è che quello della sicurezza è un tema che a Campi Bisenzio resta sempre al centro del dibattito. E della cronaca purtroppo. D’altronde nella zona ci sono diverse realtà che catalizzano l’attenzione dei più giovani, che vengono qui a trascorrere le giornate e le serate libere. Una dinamica che rende purtroppo statisticamente più probabili episodi di questo tipo.

Lisa Ciardi Pier Francesco Nesti