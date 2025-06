Corteo e Giostra si avvicinano. Attivo il Centro operativo comunale

La Quintana entra nel vivo e si prepara alla due-giorni di Corteo e Giostra, che si terranno venerdì e sabato prossimi. In vista di quell’appuntamento, che segnerà anche il gran finale per l’appuntamento di giugno, il Comune ha messo in moto la macchina organizzativa la gestione del grande evento. E’ stata disposta infatti, con un’ordinanza del sindaco Stefano Zuccarini, l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) presso la sede della polizia municipale in viale Marconi 1. Al Corteo infatti è prevista una consistente affluenza di pubblico e l’Ente Giostra ha richiesto il supporto del volontariato. Per l’attivazione del volontariato di Protezione civile è dunque necessario attivare il Centro operativo. Ne faranno parte la comandante della polizia locale Simonetta Daidone, Sandra Ansuini, Maurizio Balducci, Francesco Castellani. Relativamente al Corteo, l’Ente ha predisposto anche il Piano di sicurezza ‘Safety’. Il Comune, per la Quintana, ha anche disposto il contributo per il 2025, che sarà di 183mila euro. La prima tranche, pari a 91.500 euro, sarà liquidata per la Sfida di giugno e il restante per la Rivincita di settembre, da versare entro agosto, per consentire lo svolgimento delle attività. Intanto c’è anche l’ordinanza per la viabilità, sia per la Quintanella di Scafali che si svolgerà oggi, che per il Corteo. In questo secondo caso il divieto di sosta con rimozione, disposto dalle 15 fino alla fine della manifestazione, sarà in piazza del Grano, via di Piazza del Grano, via XX settembre, piazza San Giacomo, via Corso nuovo, via Meneghini, Largo volontari del sangue, via Gentile da Foligno, Piazza Faloci Pulignani, via Gramsci, piazza San Domenico, via Mazzini, piazza Matteotti, corso Cavour, via Oberdan, via Umberto I, via Garibaldi, Largo Carducci. Divieto di transito disposto in tutta l’area del centro storico. Già disposta la regolamentazione anche per il 14 giugno, vale a dire il giorno della Giostra. Ieri sera, intanto, in piazza della Repubblica protagonista è stata la Compagnia dei Folli, che ha proposto al pubblico lo spettacolo ‘Fuoco’. La Compagnia dei Folli è una formazione di teatro e artisti di strada e d’immagine. Una forma d’arte che trae la propria ispirazione dai grandi eventi Rinascimentali, dove il fantastico e la meraviglia erano protagonisti. I Folli raccontano storie e leggende senza tempo attraverso l’uso di trampoli, fuoco, effetti pirotecnici, acrobati sospesi e danzatori su pareti. Con il loro spettacolo "Fuoco" la Compagnia dei Folli ha trasformato Foligno in un grande palcoscenico a cielo aperto.