Olivieri almeno ottiene il rigore Luperini spreca

GORI 6 Graziato dal palo al 7’ sul colpo di testa di Odogwu. Nulla può sui gol, respinge l’insidiosa conclusione di Rover, arriva con la punta delle dita sul tiro di Lunetta.

SGARBI 6 Superficiale in alcuni interventi. Migliora nella ripresa.

CURADO 6 Gli tocca spesso e volentieri il duello con Odogwu e lo contiene. Sfortunato in occasione del raddoppio del Sudtirol. Era diffidato, salta la gara con la Reggina.

STRUNA 6 lotta con tutte le armi che ha (e non sono poche).

CASASOLA 6,5 fa cinque su cinque: dal dischetto non tradisce. Ma neppure sulla fascia, fa su e giù senza affanno per tutta la gara, mette al centro un’infinità di cross, anche se non tutti perfetti, comunque non si risparmia. Salva sulla linea 19’st.

IANNONI 6 Ordinato, lucido.

SANTORO 5,5 Bene in mezzo al campo, leggero su Mazzocchi che fa un gran gol.

LISI 5,5 Subisce il duello con De Col, fatica ad avere la meglio e a trovare spazio sulla fascia.

KOUAN 5 Non riesce a combinare granché. Non è efficace contro il centrocampo avversario e neppure nell’assistere i suoi compagni d’attacco.

DI CARMINE 5 Nel primo tempo non la vede mai anche perché non gli arriva un pallone giocabile, ma anche quando il Perugia carbura, non incide.

OLIVIERI 6 Conquista il rigore dell’1-1. Conquista anche una serie di punizioni. Almeno smuove le acque.

BARTOLOMEI 6 Si vede più in fase difensiva.

ROSI 5 subentra a Struna, se la gioca fino al rosso che inguaia la squadra per la prossima gara

CAPEZZI 5,5 Fa poco.

LUPERINI 5.5 Ha l’occasione del 2-2 ma sbaglia un rigore in movimento, tiro debole respinto sulla linea. MATOS 6 entra col piglio giusto.

Francesca Mencacci