Il Gubbio va a Pontedera per la resa dei conti Braglia: "Vincere e guadagnare il quarto posto"

È la resa dei conti. Oggi, con l’ultima di campionato in casa del Pontedera, i rossoblù si giocano una grossa fetta di stagione. Braglia lascia l’incombenza della conferenza stampa al suo staff tecnico e a capitan Signorini, che esordisce chiarendo subito la volontà del Gubbio: "L’obiettivo è quello di vincere e guadagnare il quarto posto. Andiamo là e sappiamo di affrontare una squadra forte. Ha fatto due punti meno di noi, conosciamo le loro qualità: propongono un bel gioco, il campo è sintetico e non è mai semplice. Le insidie son sempre dietro l’angolo con tutte le squadre; loro, ad esempio, hanno qualità in tutti i reparti e dobbiamo stare attenti". Qualche piccolo rimpianto per quello che è stato, senza fare però drammi: "A dicembre eravamo secondi e potevamo puntare a qualcosa in più, c’è un po’ di rammarico. Siamo riusciti ad andare oltre, ci siamo prefissati un obiettivo (il 4° posto, ndr), se non arriverà prenderemo quello che viene". De Simone battezza così la gara, rimarcandone l’importanza: "È un anticipo di playoff: una gara secca che vale tanto, pensiamo di aver lavorato bene in settimana e sappiamo di avere una squadra con tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo. Modulo? Non saprei, ne abbiamo provati diversi in settimana e vedremo quale si adatterà meglio alla partita. Più che di preoccuparci delle loro fonti di gioco –prosegue il vice di Braglia- dobbiamo pensare alle nostre qualità: puntiamo a fare risaltare i nostri pregi". Qualità e pregi, due caratteristiche che non mancano ai rossoblù, che questo pomeriggio dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1: tra i pali confermato Greco, in difesa spazio a Portanova, Signorini, Bonini, sulla mediana ecco Bontà e Rosaia, mentre Morelli e Nicolao agiranno sulle fasce; in attacco pochi dubbi: il trio Arena, Di Stefano e Vazquez sembra più che favorito. Occhio, però, a Toscano e Bulevardi a centrocampo, con quest’ultimo che potrebbe essere utilizzato anche in zona offensiva. Spina, invece, può essere l’arma in più a gara in corso. Il direttore di gara è il signor Domenico Mirabella di Napoli, gli assistenti Piatti di Como e Laghezza di Mestre; quarto uomo Fantozzi di Civitavecchia.

Il tecnico del Pontedera, Massimiliano Canzi, intanto recupera Ladinetti e avrà tutti disponibili (26 i convocati): "Abbiamo una discreta rabbia sportiva rispetto alla gara dell’andata, persa nel finale e su una palla inattiva dopo aver fallito diverse occasioni per segnare ad un Gubbio che era primo in classifica. Pur disputando una bella partita non abbiamo raccolto niente, quindi siamo decisamente in credito e vogliamo recuperare". Inizio alle 14,30.