Campionato, prossimo avversario. L’Olbia mercoledì in campo a Rimini

L’Olbia, prossimo avversario dei biancorossi tra sette giorni al Curi, ieri è uscito sconfitto, nel match casalingo con il Sestri Levante (1-2). La formazione sarda è oggi ultima insiema alla Fermana con 25 punti, ma prima di gicare la sfida del Curi sarà impegnata in un’altra gara di campionato, con il Rimini. La partita era stata rinviata perché tre giocatori del club sardo erano impegnati con le convocazioni in Nazionale, quindi l’Olbia ha chiesto il rinvio della gara. I novanta minuti tra Rimini e Olbia, quindi, sono stati posticipati a mercoledì prossimo, con calcio d’inizio alle 20.30 sul campo del Rimini. La sfida potrebbe consentire all’Olbia di lasciare l’ultimo posto, quello che costa la retrocessione diretta, e di accorciare in graduatoria verso il terzultimo posto, occupato dalla Vis Pesaro (altro avversario dei biancorossi in questo finale di stagione) che attualmente è lontano otto punti.