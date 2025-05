Ragazzo accoltellato a San Sisto, terrore nel quartiere

Perugia, 13 maggio 2025 - La sindaca Vittoria Ferdinandi e il delegato alla sicurezza urbana Antonio Donato "condannano ed esprimono profonda preoccupazione e massima vicinanza ai cittadini di San Sisto per l’episodio che ha creato apprensione nel quartiere".

Questa notte un ragazzo di circa 20 anni è stato accoltellato. Ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non risulta essere in pericolo di vita, dopo essere stato aggredito, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, da un gruppo di persone che sono poi scappate in auto. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte, nei pressi dell’ufficio postale del quartiere, e tuttora sono in corso le indagini.

"Fin dalle prime ore del mattino, l’Amministrazione - prosegue Ferdinandi - è in costante contatto con le forze dell’ordine, cui spetta il compito di fare piena luce sull’accaduto. Si tratta di un grave fatto di ordine pubblico che ha giustamente allarmato i residenti, i quali hanno reagito con senso civico tentando di prestare soccorso”. L’Amministrazione comunale confida pienamente nell’operato delle forze dell’ordine certa che sapranno definire con precisione le responsabilità e assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto inaccettabile”.