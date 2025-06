Governatori più graditi, Stefania Proietti terza in Italia

Perugia, 4 giugno 2025 - La governatrice umbra Stefania Proietti è la terza presidente di Regione più gradita in Italia. A decretarlo un sondaggio Swg. Luca Zaia, presidente del Veneto, rimane comunque sul gradino più alto del podio del gradimento. Lo segue Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia.

Dopo i due leghisti arriva dunque la neo eletta Proietti, che nella tornata elettorale del 2024 si è contesa palazzo Donini con la governatrice uscente Donatella Tesei, in corsa con il centrodestra. La presidente umbra è la prima governatrice del centrosinistra con il 53%. Prima di arrivare al governo della Regione, si lascia alle spalle la poltrona di prima cittadina di Assisi e la presidenza della Provincia di Perugia. Proietti di professione ingegnera, ha potuto contare su un serbatoio elettorale di larga intesa. Al quarto posto il forzista Roberto Occhiuto presidente della Calabria al 52% ma in sensibile crescita più 6%rispetto al 2024. Quinto è Vincenzo De Luca della Campania anche lui con il 52%, ma in calo di quattro punti rispetto allo scorso anno. Sesto Eugenio Giani presidente Toscana 47%, con un più 6% rispetto al 2024. Seguono: il neo eletto Michele De Pascale Emilia Romagna 45%, Alberto Cirio Piemonte 42%, Vito Bardi Basilicata 39%, Marco Bucci Liguria 39%, Alessandra Todde Sardegna 37%, come Francesco Acquaroli Marche.

Attilio Fontana Lombardia 35%, come Michele Emiliano Puglia. Il terzetto di coda è rappresentato da Marco Marsilio Abruzzo 35%, Francesco Rocca Lazio 31%. Ultimo, a distanza, Renato Schifani Sicilia al 25%.