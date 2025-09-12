Donna scaraventata a terra in strada: video virale. Indaga la Procura

Perugia, 12 settembre 2025 - Una donna cammina tranquilla in un tratto di strada nei pressi del terminal bus di Fontivegge, quando un uomo la strattona con violenza scaraventandola a terra. Incredula si rialza per fortuna senza gravi conseguenze. La scena è stata ripresa da un video. L'europarlamentare (Fdl) Marco Squarta e l'ex assessore alla sicurezza Luca Merli lo postano sulla loro bacheca Facebook. Diventa virale e fa il giro del web. Ora è al vaglio della Procura di Perugia quanto ripreso nel filmato. Si vede una donna colpita tra volto e collo con un braccio o una manata da un uomo che cammina in senso opposto.

Sembra che entrambi siano stati già identificati dalla polizia intervenuta dopo una segnalazione ma al momento non sarebbero state formulate ipotesi di reato a carico dell'uomo, un senza fissa dimora straniero.

Di quanto successo è stata informata la Procura guidata da Raffaele Cantone che sta valutando la situazione. Squarta ha parlato di "immagini che fanno rabbrividire e che ricordano quello che è successo pochi giorni fa in America, dove all'improvviso un extracomunitario ha tolto la vita ad una ragazza. Qui - ha aggiunto - fortunatamente è andata molto meglio, ma poteva finire in tragedia. Chi si macchia di simili violenze merita la galera e, una volta scontata la pena, deve essere cacciato a vita dal nostro Paese.". "Una bestia", scrive Merli.