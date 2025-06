Cucciolo di daino investito da un’auto pirata. Lo soccorrono i passanti

Perugia, 2 giugno 2025 - Stamattina in via Mario Angeloni (zona stadio) un cucciolo di daino è stato investito da un'auto. L'animale per fortuna, nell'impatto, è stato preso di striscio ed è rimasto solo ferito. Ora è affidato alle cure della Asl veterinaria. L'automobilista non si è fermato. Non è chiaro se non si sia accorto del piccolo che stava attraversando la carreggiata, ma alcuni passanti dicono che stava procedendo a velocità sostenuta e dunque non ha potuto evitare l'animale. "La cosa da denunciare- dice chi ha assistito alla scena - è che la macchina ha proceduto la sua corsa, senza nemmeno preoccuparsi delle sorti della bestiolina".

Il daino è stato soccorso da alcuni cittadini che hanno allertato i Carabinieri. Un signore che si è avvicinato per primo riferisce che era terrorizzato, forse anche perchè cercava la mamma. Sul posto anche la Polizia. Ora le forze dell'ordine potrebbero vagliare le videocamere della zona, peraltro molto transitata visto che si tratta una delle arterie più trafficate della città e di accesso alla superstrada.

Il transito degli animali selvatici nelle aree urbane sta diventando un problema sempre più preoccupante, soprattutto nel caso dei cinghiali, per i quali non è ancora stato messo a punto un piano di contenimento efficace e risolutivo, più volte sollecitato dalle associazioni degli agricoltori. Sempre più spesso capita infatti di imbattersi in queste specie, che stanno diventando una minaccia anche per la sicurezza pubblica. Tornando al cucciolo di daino, questo potrebbe essere scappato dalla vicina Città della Domenica, ipotizzano alcuni residenti, o dal vicino Monte Pulito, che circonda la zona.