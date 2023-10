Zuccherini in pressing: "Il ponte va consolidato. Struttura nevralgica"

"ll ponte di Ponte Valleceppi è una struttura fondamentale per Perugia e la possibilità di sfruttare il finanziamento riconosciuto sui fondi per la ricostruzione del sisma 2016 è un’opportunità irrinunciabile". Così il consigliere Pd Francesco Zuccherini. Che aggiunge: "Necessario un intervento strutturale per la messa in sicurezza, e va risolta la criticità annosa dovuta alla conformazione del ponte, che è l’assenza di un passaggio ciclo pedonale. Per questo abbiamo presentato un atto in consiglio comunale dove si chiede una passerella".