Zuccarini-Masciotti, partita aperta. Finamonti: "Noi ago della bilancia"

Consolidato il ballottaggio, l’esercizio di addetti ai lavori, candidati e spin doctor è ora quello di interpretare le percentuali raccolte da ciascuna liste, le preferenze dei candidati e capire quale potrà essere la composizione del Consiglio comunale, in caso di vittoria di Stefano Zuccarini (centrodestra) o Mauro Masciotti (centrosinistra). Stando ai partiti, il primo è Fratelli d’Italia con il 17,49% (4.489 voti). Il Pd è però ad una incollatura: 17,34 e 4.457 voti assoluti. La Lega scende di poco sotto al 10 ed è la terza forza. Segue Forza Italia all’8,58 portando a casa circa 600 voti in più. Funziona l’esperimento della lista civica di Zuccarini, al 6,39. La seconda forza della ‘coalizione progressista’ è Foligno Domani. Seguono Foligno in comune, M5S, Patto e Foligno 2030. Enrico Presilla ha tutte e tre le liste sotto al 3%, ma lui sfiora il 6. Faraonica l’opera di Moreno Finamonti che, nonostante i problemi di salute, consolida un 3,65. Mister preferenza è Riccardo Meloni, vicesindaco uscente, capolista di Forza Italia: 633 voti. Il secondo in assoluto è la capolista del Pd, Rita Barbetti, con 569. Nel centrodestra il ticket più votato della Lega è quello costituito dagli assessori uscenti Michela Giuliani e Decio Barili. In casa FdI l’assessore Marco Cesaro fa il campione di preferenza con 475 voti e terzo assoluto.

Complicati gli scenari sui possibili ingressi in consiglio. In caso di vittoria di Zuccarini: maggioranza, 6 seggi a Fdi (Cesaro, Galligari, Leoni, Filena, Pacini, Gualdoni); 3 seggi alla Lega (Giuliani, Barili, Polli/Malaridotto); 3 seggi a Forza Italia (Meloni, Di Nicola, Flagiello); 2 seggi alla lista Zuccarini sindaco (Badiali, Ugolinelli); un seggio a Più in Alto (Schiarea). Opposizione: un seggio a Masciotti; 4 seggi al Pd (Barbetti, Franquillo, Bravi, Gammarota); un seggio a Foligno domani (Feliziani); un seggio a Foligno in Comune (Mattioli); un seggio a Patto per Foligno (Frigeri). Un seggio a Presilla. In caso di vittoria di Masciotti: maggioranza 6 seggi al Pd (Barbetti, Franquillo, Bravi, Gammarota, Mariani, Turchi), 3 seggi a Foligno domani (Feliziani, Luccioli); 2 seggi a Foligno in Comune (Mattioli, Tiberi); 2 al M5s (Fantauzzi, Pichelli); un seggio a Patto per Foligno (Frigeri); un seggio a Foligno 2030 (Gammarota). Opposizione: un seggio a Zuccarini; 3 seggi a Fratelli d’Italia (Cesaro, Galligari, Leoni); 2 seggi alla Lega (Giuliani, Barili); un seggio a FI (Meloni); un seggio a Zuccarini sindaco. Un seggio a Presilla. Nei commenti di ieri, quello di Riccardo Polli, capogruppo della Lega: "Il risultato della Lega a Foligno si attesta al 10%, testimonianza del buon lavoro dell’amministrazione". La lista Finamonti ricorda il grande risultato: "Sarà Moreno Finamonti a decidere le sorti della seconda tornata, determinando il futuro sindaco di Foligno".