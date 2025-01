Ztl, i varchi saranno spostati. Avviato l’iter col Ministero

È ufficiale i varchi della Ztl saranno spostati all’altezza della chiesa di San Domenico e alla rotatoria di viale Matteotti. A stabilirlo è stata la Giunta comunale anche in considerazione del fatto che gli attuali dispositivi di controllo sono posizionati all’interno della Zona a traffico limitato. Anche per questo motivo quindi gli attuali varchi elettronici verranno spostati, da una parte all’incrocio fra viale Giacomo Matteotti e viale Martiri della Resistenza (lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia viale Martiri della Resistenza-piazza della Libertà) e dall’altra in via Pierleone sul lato sinistro all’altezza di piazza San Domenico.

Un nuovo varco elettronico è previsto anche al terzo accesso già esistente della Ztl A, ossia all’incrocio fra piazzetta Porta San Lorenzo e via Loreto Vittori, sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia in direzione via Loreto Vittori. Il posizionamento del varco elettronico in via Pierleone comporterà la rimodulazione dell’assetto del transito e della sosta in piazza San Domenico. Nello specifico non sarà possibile uscire verso via Vaita Sant’Andrea (è prevista la sistemazione di elementi fissi di chiusura o, in alternativa, il prolungamento del marciapiede esistente fino a Piazza Collicola) e dovranno essere ridotti gli spazi di sosta per le auto.

Per consentire il transito a doppio senso in piazza San Domenico e permettere l’uscita dei veicoli verso piazza XX Settembre, i posti auto disponibili saranno 16 (attualmente sono 34). La decisione non piace ai commercianti ma l’amministrazione ha avviato l’iter per l’installazione dei nuovi varchi inviando la richiesta di autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. L’entrata in funzione è prevista entro la fine del 2025.