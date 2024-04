Ztl, fase sperimentale entro l’estate. Le multe soltanto dal nuovo anno

Si è parlato di Ztl nel recente consiglio comunale di Città di Castello con l’assessore Rodolfo Braccalenti che ha chiarito alcuni aspetti sull’entrata in vigore della zona a traffico limitato nel centro storico. La sollecitazione era venuta da un gruppo di consiglieri di opposizione (Leveque, Rossi per Fdi e Lignani Marchesani per Castello Civica) che chiedevano con un’interpellanza di rivedere i costi previsti per i permessi di accesso alla Ztl. Il dispositivo era stato illustrato in aula da Andrea Lignani Marchesani cui ha risposto l’assessore Braccalenti.

Di fatto quello che è emerso in ordine alle tempistiche è che la fase sperimentale potrebbe partire in estate (31 luglio?), mentre l’entrata in vigore vera e propria solo dal prossimo anno. Nella prima fase non saranno elevate sanzioni, ma i varchi saranno ‘accesi’ come una grande prova generale. I permessi dei residenti non subiranno aggravi di costi (su questo punto vertevano parte le richieste dell’opposizione), avranno durata quinquennale e verranno sostituiti dalle vetrofanie. L’assessore ha esposto in consiglio una serie di dettagli, anche di natura amministrativa, relativi all’iter burocratico che sta seguendo l’attivazione: "La pratica è in attesa di risposta da parte del Ministero. L’invio del regolamento – con disciplinare e progetto – per la nuova Ztl è stato effettuato il 15 marzo 2024 da parte del comandante della polizia municipale; entro 90 giorni senza risposta dal Ministero scatta il silenzio assenso".

Dal 16 giugno dunque ogni giorno potrebbe essere giusto per avviare la fase sperimentale. I nuovi permessi avranno scadenza quinquennale, con la possibilità di rinnovo annuale o in unica soluzione per 5 anni. Non ci sarà inoltre più il cartellino da esporre per le autorizzazioni, ma una vetrofania ‘compatibile’ con l’utilizzo dei sistemi elettronici. Lignani ha concluso il suo intervento con un parere "critico su tutta l’impostazione Ztl" e ha invitato gli amministratori a un’ulteriore riflessione sui tempi di attivazione. Intanto è stata prorogata al 31 luglio la validità dei permessi di transito e sosta nella Zona a Traffico Limitato del centro storico: per agevolare gli aventi diritto è previsto un calendario apposito per le operazioni di rinnovo in base alla residenza.