Perugia, i nodi del traffico. Novità in centro storico: arrivano le "micro-ztl"

Perugia, 15 aprile 2023 – Si chiamano "micro-Ztl" e sono ancora più piccole delle "mini-Ztl" che esistono già e iniziano in via del Parione, via Fanti e via Bonazzi. Queste micro-aree che sorgeranno a breve nell’acropoli, saranno solo ed esclusivamente riservate ai residenti e chiuse al resto del traffico per 24 ore su 24.

Sorgeranno in viale Indipendenza (nel tratto fra questa via e la parte bassa di Corso Cavour), in via Bontempi e via dei Priori. Qui infatti fino a qualche tempo c’erano i pilomat a regolare l’accesso degli abitanti.

Pilomat che però sono stati messi fuori uso e riparati più volte (con costi significativi per le casse comunali) al punto che l’amministrazione ha optato per il montaggio di fotocamere simili a quelle che già regolano gli accessi sia nelle mini Ztl che in via Baglioni, Corso Garibaldi e via del Roscetto. Con la differenza – e non è poco – che multeranno tutti coloro che entreranno senza permesso: non ci saranno dunque fasce orarie libere. E conviene fare molta, molta attenzione, poiché la sanzione ammonta a ben 98 euro: 83 per la violazione più 15 la notifica del verbale.

Una piccola rivoluzione quindi, a tutela dei residenti che lamentano sempre più la difficoltà a posteggiare o muoversi in auto (anche solo per rientrare nel garage) nelle aree di pertinenza delle abitazioni.

D’altra parte su questo già la settimana scorsa l’assessore con delega alla Viabilità, Luca Merli, si era espresso chiaramente: "La Ztl del centro storico dovrà essere necessariamente oggetto di una revisione e di valutazioni attente sia degli orari che delle collocazioni, dato che la città è cambiata".

Poche parole ma precise quelle che aveva pronunciato durante il question time in Consiglio comunale e rispondendo a un’interrogazione di Fabrizio Croce, consigliere di opposizione, cheaveva chiesto chiarimenti proprio su alcuni aspetti che riguardano i parcheggi delle due zone più importanti dell’acropoli: i settori I e II alle prese con le note difficoltà degli spazi per la sosta. Nel rispondere all’interrogazione, Merli aveva poi spiegato che i permessi Ztl per il settore 1 sono 412 e quelli del settore 2 pari a 272.

"Consentire ai residenti del settore 2 di sostare anche nel settore 1 o viceversa comporterebbe un pregiudizio per tutti". I tempi di creazione delle "micro-ztl"? Prima dell’estate più 30 giorni di pre-esercizio.

