XIV Settembre 1860. La città ripercorre le tappe dell’Unità

Terza edizione per la ricorrenza cittadina del XIV Settembre 1860: tre giorni di iniziative per rievocare un evento storico cruciale per Perugia. In quella data, infatti, granatieri e bersaglieri liberarono Perugia dalle truppe pontificie riscattando, in tal modo, la tragica sconfitta inferta ai perugini delle truppe di Pio IX il XX Giugno 1859. Si inizia oggi alle 19 al Parco della Pescaia: omaggio al monumento dei Bersaglieri con deposizione di una corona di alloro e concerto della Fanfara Umbria.