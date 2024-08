WORKSHOP A PERUGIA

C’è tempo fino a sabato 17 per iscriversi al workshop di songwriting “Vivere la musica tra filosofia e pratica”, a cura di Paolo Benvegnù e Tazio Aprile. L’evento, organizzato dall’associazione Musicittà, si terrà all’auditorium Santa Cecilia in via Fratti sabato 31 agosto (orario 9-13 e 15-19) e domenica primo settembre (9-13 e 15-18 con concerto finale. Per partecipare è necessario iscriversi all’Associazione Musicittà entro sabato 17 agosto.

Per conoscere i costi di iscrizione e partecipazione all’evento inviare una mail all’indirizzo: [email protected] o consulta il profilo facebook auditoriumsantacecilia