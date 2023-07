“Wonderlast“ a Gubbio Ecco Mr. Rain e Gabry Ponte

Torna, per la seconda edizione, il Wonderlast Festival: un weekend di musica e divertimento, con ospiti importanti che si susseguiranno sul palco della Gubbio Events Arena, allestita nell’area adiacente la pista ciclabile cittadina, organizzato da un gruppo di giovani eugubini e di tanti volontari. A partire da domani quando il protagonista di giornata sarà Gabry Ponte, dj, produttore e conduttore radiofonico italiano di fama internazionale, che salirà sul palco per chiudere la serata. A completare l’offerta del “day one” troviamo i rapper emergenti Neima Ezza e Diss Gacha, il producer Sick Luke e tanti altri ospiti, tra cui anche qualche eugubino come Matteo Manuali o Joelson e Lorenzo Mengoni, che daranno il via alle danze dopo l’apertura dei cancelli alle 16.

Per il “day two”, invece, il più atteso è Mr. Rain (nella foto), cantante che ha conquistato il terzo posto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo; tra gli altri, tanta attesa anche per i rapper Anna e Kid Yugi e il dj Young Miles: tutti artisti giovani che si sposano appieno con la freschezza che il Wonderlast vuole portare a Gubbio. Non solo musica, però, anche perché l’orario di apertura è dalle 16 alle una circa, e la Gubbio Events Arena può offrire tanto di più: ci saranno, ovviamente, spazi riservati al cibo e alle bevande con esercizi commerciali del luogo e non, così come uno spazio dedicato al beauty e make up, con i partecipanti che potranno dare un ulteriore ritocco al proprio look direttamente all’interno del Festival. Uno sguardo va anche alla sostenibilità, tema molto significativo: sarà infatti allestita la “Wonderlast Forest”, una foresta simulata con la messa a terra di vere e proprie piante e composizioni vegetali floreali, che sarà accessibile al pubblico anche per gustarsi un aperitivo o un piccolo momento di relax.