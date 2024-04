Wilfredo Leon, regalo d’addio: "Grazie Perugia, sono felice"

Appena caduta l’ultima palla sono stati presi d’assalto i giocatori della Sir Susa Vim Perugia che hanno avuto pochi minuti di relativa tranquillità per godersi il momento. Terminata la cerimonia di premiazione, il cordone di sicurezza è stato rotto e una marea di tifosi ha preso d’assalto i propri beniamini per i consueti selfie, gli autografi e la richiesta di maglia.

Uno dei più cercati è stato il capitano, arrivato in Italia cinque anni fa per vincere lo scudetto Wilfredo Leòn finalmente può cantare la sua gioia immensa: "Ringrazio Dio di avermi dato questa possibilità, il campionato italiano è davvero difficile e di alto livello. Ho avuto mesi di sofferenza che non finiva mai, oggi posso dire che sono contentissimo di aver conquistato finalmente una medaglia di valore. Chi mi ha guardato e seguito ha continuato a credere in me fino alla fine. È stato un duro lavoro della mia famiglia che mi è stata molto dietro, mi hanno sempre detto non ti preoccupare, i momenti di difficoltà ci sono ma vedrai che riuscirai a tirati fuori, vedrai che lo riuscirai a superare. Questa vittoria ripaga dei sacrifici, ho avuto modo di riflettere sulle cose che dovevano cambiare. Nel nostro lavoro non sappiamo cosa ci riserva il destino, bisogna accettarlo e provare ad andare avanti. Non era facile farsi trovare pronto quando la squadra ne aveva bisogno, Angelo Lorenzetti mi ha lasciato il tempo di lavorare per recuperare appieno, lo ringrazio perché mi ha sempre detto avremo bisogno di te quando starai bene. Lo so che molte persone pensavano che non ero capace di dare quello che si aspettavano negli ultimi anni. Il coach ci ha creduto e mi ha dato questa possibilità, è stato un momento tosto ma sono contento che ho dimostrato che nei momenti difficili posso stare in campo. So quanto difficile è stato per lui, i compagni di ruolo avevano preso un buon ritmo, ma come abbiamo sempre detto una squadra non è composta da solo sette giocatori. Con Plotnytskyi e Semeniuk ci siamo alternati alla fine della stagione, ma ognuno di noi ha fatto la sua parte". Ora lascerà Perugia da Campione d’Italia

Alberto Aglietti