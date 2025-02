Week-end sul palco Tutti i colori del teatro

Commedie contemporanee, classici senza tempo, storie di donne ribelli – di ieri e di oggi –, incroci tra danza e cinema. I colori e le sfumature del teatro si riflettono nel ricco carnet di spettacoli in scena tra stasera e domani per le stagioni del Teatro Stabile dell’Umbria: un itinerario tutto da vedere che attraversa la regione.

Così questa sera alle 21 al Mengoni di Magione e domani alle 18 alla Filarmonica di Corciano c’è “Video club: non aprire quella mail“ versione italiana della nuova commedia di Sébastien Thièry con Gianluca Ramazzotti (che ha curato anche l’adattamento con David Conat), Elena Arvigo e Camilla Ferrara per la regia di Marcello Cotugno: una coppia in carriera, dalla vita monotona, scopre di essere ripresa da una misteriosa webcam. L’inattesa situazione sarà l’occasione per ritrovare il senso profondo della relazione, in una storia sulla crisi coniugale, che prende una piega innovativa e induce alla riflessione profonda sul mondo iperconnesso.

Agli Illuminati di Città di Castello debutta in prima nazionale, questa sera alle 20.45 e domani alle 17, “Sissi l’imperatrice“, il racconto dell’inquieta e tormentata vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria alla quale dà voce e passioni Federica Luna Vincenti con regia di Roberto Cavosi. Il ritratto di una donna indipendente e in contrasto con le convenzioni della sua epoca. E sempre stasera alle 20.45 e domani alle 17 al Morlacchi di Perugia, l’Aterballetto, la più importante compagnia di danza italiana, e il celebre coreografo spagnolo Marcos Morau portano in scena “Notte Morricone“, omaggio alla musica del compositore Premio Oscar: una creazione unica e visionaria che intreccia le musiche di Ennio Morricone con la danza, le arti visive e le suggestioni del cinema.

Altra città, altro spettacolo. Domani alle 18 a Foligno, all’Auditorium San Domenico, c’è Chiara Francini con lo spettacolo “Forte e Chiara“: una trascinante confessione autobiografica, non professionale ma umana, scritta e interpretata dalla popolare attrice, con musiche originali eseguite dal vivo da Francesco Leineri, per la regia di Alessandro Federico. Quello di Chiara Francini è il racconto di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi. Ed è anche una riflessione sulla tirannia del denaro e del potere e sulla condizione di ogni donna. Infine, domani alle 20.45 al Comunale di Todi c’è “Il fu Mattia Pascal“ di Pirandello: Geppy Gleijeses, diretto dal grande regista Marco Tullio Giordana, è l’interprete di uno dei personaggi più iconici della letteratura pirandelliana, con un cast composto da 11 attori.

Biglietti ai botteghini dei teatri e on line sul sito www.teatrostabile.umbria.it

Sofia Coletti