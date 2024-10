Vus, 4 grandi progetti. Per lo sviluppo sostenibile oltre 47 milioni dal Pnrr

Quattro grandi progetti, per un totale di 47 milioni, finanziati in gran parte dal Pnrr. Valle Umbra Servizi punta a migliorare la gestione delle risorse idriche e dei fanghi di depurazione. A Foligno la riqualificazione dell’impianto di depurazione di Casone, della linea fanghi dell’impianto, e la realizzazione di un nuovo processo per la produzione di biometano, a partire dal biogas prodotto dalla digestione dei fanghi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2. L’investimento è di 13,6 milioni, di cui 8,9 co fondi Pnrr. C’è poi il progetto ‘Vus-Stainability 4.0’ per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione delle reti, grazie a sistemi di monitoraggio e digitalizzazione avanzati, nonché di interventi di sostituzione di condotte in tutto il territorio gestito dalla società. È inoltre prevista l’installazione di contatori intelligenti ‘smart metering’ presso le utenze del territorio. Il finanziamento Pnrr è di 35,4 milioni , per un investimento di 49,9 milioni. Interventi anche a Spoleto, per il depuratore di Camposalese, attraverso la separazione delle acque meteoriche dalle acque nere. Il progetto, finanziato con 1,6 milioni dal Pnrr, ha un costo di 3,17 milioni. Si punta infine al riordino delle reti fognarie in Valnerina, a Sant’Anatolia di Narco, Norcia, Scheggino e Cascia. Il progetto vede 1,53 milioni dal Pnrr, su un totale di 1,9 milioni. "Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo importante finanziamento. I progetti miglioreranno la qualità dei servizi, un passo significativo verso un futuro più sostenibile",spiega Vus.

Alessandro Orfei