Vuole separarsi e lui la picchia. Le botte anche quando la donna aspettava un figlio

Lei chiede la separazione e lui non ci sta. Le liti si susseguono fin quando, venerdì scorso, nell’abitazione dei due arrivano gli agenti del Commissariato di Foligno. Era stata la donna chiamare il numero di emergenza. Gli uomini della squadra volanteeriggio hanno accertato che la moglie, come lei aveva già segnalato al 112, era stata aggredita dal marito ed aveva riportato alcune escoriazioni all’avambraccio, poi sono state giusicate guaribili in pochi giorni.

Calmati i due, i poliziotti hanno cercato di ricostruire la situazione, apprendendo che il dissidio era dipeso da una situazione di tensione che si protrae da qualche tempo a causa della decisione della donna di avviare le pratiche per la separazione dal coniuge. Approfondendo la vicenda, gli agenti hanno tuttavia appurato che le incomprensioni e le liti tra moglie e marito si protraggono da molto più tempo e che, in passato, sono sfociate anche in episodi molto più gravi di quello denunciato dalla donna venerdì scorso. In sede di denuncia, infatti, la vittima ha riferito che negli ultimi anni era stata in più occasioni bersaglio delle violenze del marito prima verbali, corredate da offese e minacce di morte. Poi, in altre occasioni, l’uomo era passato alle vie di fatto, aggredendo fisicamente la moglie e, in uno specifico episodio risalente ad alcuni anni fa, picchiandola e scaraventandola a terra benché fosse incinta.

Per questo motivo, raccolta la denuncia della donna, che gli agenti hanno anche provveduto ad accompagnare in Pronto Soccorso per le cure del caso, il 60enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Spoleto: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.