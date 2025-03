Volontari sempre in campo. Misericordia di Magione sul fronte dell’emergenza

Sono partiti all’alba di ieri. I volontari della Misericordia di Magione e ancora una volta hanno affrontato il fango per aiutare le popolazioni in difficoltà nella vicina Toscana. La colonna dei mezzi è partita dalla sede di Magione dopo l’attivazione dalla sala operativa nazionale delle Misericordie d’Italia con destinazione la zona alluvionata di Empoli. "Siamo arrivati alle 9.30 – come spiega il vicegovernatore Filippo Rigucci responsabile protezione civile – si è subito iniziato a svuotare scantinati colmi di acqua. Siamo intervenuti con due squadre, con 7 volontari. Con me ci sono Marco Battaglini, Sauro Ragni, Primo Catana, Massimo Marchesini, Tino Breccolenti e Dumitru Croitoriu. Qui si opera ininterrottamente ad alti regimi e sicuramente si andrà avanti tutta la notte. Faremo rientro a Magione domani (oggi, ndr) nel tardo pomeriggio". La Misericordia di Magione, oltre ad avere personale specializzato nei vari servizi sanitari, dispone di volontari preparati e pronti ad intervenire in occasione di pubbliche calamità. Nei venti anni della sua attività, sono state numerose le occasioni in cui i volontari magionesi si sono distinti nell’organizzazione e tempestività negli interventi. Il terremoto Umbria-Marche del 1997 è stato sicuramente il banco di prova per le squadre addestrate a questo tipo di interventi e il recente sisma, che ha invece colpito l’Abruzzo, è stata la conferma della preparazione dei ragazzi del gruppo “Protezione Civile“. Le esercitazioni che vengono svolte durante l’anno servono a mantenere questa preparazione ad alti livelli affinando le tecniche di intervento con l’ausilio di attrezzature sempre più moderne. La responsabilità del gruppo “Protezione Civile“ in seno alla Misericordia di Magione è affidata appunto a Rigucci, coadiuvato da Fabrizio Alunni (governatore), Palmiro Belli e Claudio Pellegrini. Soltanto lo scorso anno sono stati 1.700 i servizi svolti per conto della Usl e degli utenti privati dai 145 volontari della Misericordia di Magione. Senza contare quelli in occasione di eventi sportivi, sagre manifestazioni: Gli interventi di carattere emergenziale hanno visto intervenire più volte i volontari di protezione civile e talvolta anche le unità cinofile. Sono state ben 5.367 le presenze dei volontari che hanno prestato servizio, per un impiego di 145 volontari nell’intero 2024 effettuando più di 155.000 chilometri sul suolo regionale, ma anche nazionale.

Sara Minciaroni