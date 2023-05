Volley, il record di Ilaria Vagni La prima donna a dirigere una finale scudetto maschile

Le soddisfazioni per il settore arbitrale umbro della pallavolo non mancano mai. A rinnovare la straordinaria qualità della scuola di fischietti che gode ormai da circa un ventennio di ottima salute è Ilaria Vagni, prima donna chiamata ad arbitrare la finale dei play-off del campionato italiano maschile, cosa che le era negata da regolamento per la presenza della squadra di Perugia negli anni precedenti. Domani (ore 20,30) dirigerà da primo fischietto Civitanova Marche e Trento, questo il commento di Ilaria Vagni, impiegata all’Università degli Studi di Perugia, con la passione per le schiacciate: "Chiaramente è una soddisfazione enorme, la finale scudetto maschile è l’obiettivo importante di una intera stagione. Gli arbitri lavorano tutto l’anno per raggiungere questo traguardo, quando arriva è una felicità immensa. Questo mese di maggio sarà eccezionale, la finale di champions league femminile, oltre quello che rappresenta la competizione più importante per club, si giocherà a Torino, perciò è come giocarla in casa. Questa prima finale scudetto maschile egoisticamente la dedico innanzitutto a me stessa, per tutto il lavoro che c’è dietro, per i sacrifici, non tutti capiscono cosa significa stringere i denti quando le cose non vanno benissimo. Un pensiero va anche alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato e a volte anche sopportato, spesso ho dovuto essere assente per dedicare il tempo a questa attività.

È naturale che il mio processo di maturazione è dovuto anche agli insegnamenti che ho tratto dai miei colleghi, quelli veri, che mi hanno aiutato a crescere. Sono in debito con chi ha creduto in me e mi ha dato una possibilità, ma anche a chi non l’ha fatto, perché inconsapevolmente mi ha reso più forte". Nel 2011 aveva conquistato il premio di migliore arbitro di serie A2, e nel 2020 il pallone d’oro quale miglior arbitro italiano della superlega. Ora sono arrivate le prestigiose designazioni della finale scudetto del campionato maschile come primo arbitro e della finale di champions league femminile come secondo arbitro.

Alberto Aglietti