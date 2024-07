"Voci dal Mondo". Gli immigrati si raccontano

1L’Università per Stranieri di Perugia partecipa al progetto “Voci dal mondo”. Promosso dal settimanale umbro La Voce, dall’emittente Radio Glox (già Umbria Radio) e dalla Ong Tamat Ets, con il supporto degli studenti Unistrapg e del professor Rolando Marini, pro rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, il progetto “Voci dal mondo” costituisce un’iniziativa creata per raccontare storie e racconti di migranti e comunità straniere in Umbria, con il sostegno del Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo. Il progetto si pone l’obiettivo di favorire e rafforzare l’inclusione sociale delle persone con un passato migratorio, attraverso il racconto del loro vissuto. Partecipano al progetto sedici giovani migranti figli di famiglie straniere che sono residenti in Umbria, quasi tutti studenti dell’Università per Stranieri di Perugia.