"Viva la Costituzione antifascista". Tre giorni di eventi, il via domani

L’hanno chiamata "Viva la Costituzione antifascista" la tre giorni di iniziative programmate per questo fine settimana. La organizza il presidio di "Articolo 21 Alta Umbria" di cui è coordinatore Ottavio Oriano Anastasi, in collaborazione con il Comune, in piazza Soprammuro (con maltempo nella vicina Mediateca). Si inizia domani, alle 18, parlando di "Spaccaitalia", referendum, "assalto alla Costituzione": ci saranno il sindaco Massimiliano Presciutti, Stefania Proietti, presidente della Provincia e sindaca di Assisi, Vincenzo Vita, presidente Garanti Articolo 21 e Maria Rita Paggio, segretaria regionale Cgil. Sabato 14 settembre, alle 18, il presidente di "Articolo 21", Paolo Borrometi, presenterà il suo libro "Traditori", ripercorrerà le sue inchieste sulla mafia, quelle che lo costringono ad una "vita sotto scorta". Con lui la scrittrice e giornalista Sara Lucaroni e il coordinatore di "Articolo 21" Beppe Giulietti. Domenica 15, alle 11, incontro sulla "Costituzione è antifascista" con Paolo Berizzi, "unico giornalista in Europa costretto a vivere sotto scorta per le minacce dei fascisti", Mari Franceschini, presidente Anpi regionale, Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti ed Elisa Marincola, portavoce di "Articolo 21". Verranno anche consegnati i "Piatti della Costituzione", curati da ceramisti gualdesi.

A.C.