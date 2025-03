’Vita, morte, miracoli’: mostra a Palazzo della Penna

Una nuova mostra per Palazzo della Penna – Centro per le arti contemporanee. In collaborazione con Indigo Art Gallery si inaugura oggi alle 18 “Vita, morte, miracoli” di Davide Dormino e Francesco Petrone, a cura di Chiara Guidoni, allestita al piano terra del museo perugino.

La scultura è il soggetto privilegiato di Dormino e Petrone, sia della loro poetica, quanto l’esistenza umana. E la mostra presenta una produzione eterogenea di materiali e significati: le opere selezionate sono i personaggi di un racconto comune, di un’epopea senza eroe, che riguarda l’esistenza umana. Un’occasione preziosa per immergersi nella ricerca espressiva dei due artisti.

Davide Dormino, nato a Udine nel 1973, vive e lavora a Roma. Dal 2003 insegna Disegno, Scultura e Installazione alla RUFA e realizza sculture monumentali, in marmo, bronzo e ferro, affrontando tematiche universali. Tra le sue opere più celebri c’è “Breath“ del 2011, un’installazione permanente alle Nazioni Unite di New York.

Francesco Petrone, nato a Foggia nel 1978, vive e lavora a Roma. Ha lavorato come scenografo per il teatro e il cinema ed è docente al Liceo Artistico Argan di Roma. La sua pratica è incentrata su un’analisi del contesto contemporaneo attraverso l’uso della scultura non come fine ma come mezzo di indagine. L’interesse si situa sul simbolo, che riporta attraverso l’uso di materiali industriali e freddi, quali cemento armato e ferro, ma anche quotidiani e caldi, quali legno, pane, ghiaccio, muffe e muschi.

“Vita, morte, miracoli” sarà visitabile fino a domenica 13 aprile.