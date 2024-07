Vita di quartiere : "A cena con le sorelle". Come prenotarsi

Continua l’animazione estiva del quartiere. Dopo la “Grigliata in Piazzetta”, la “Pizza Rossa & Abito Bianco”, “Via dei Filosofi & Friends” ora tocca a “A cena con le sorelle” . Il tema dunque è la “sorellanza” quindi sono graditi tutti ma in particolare la presenza contemporanea di sorelle. Appuntamento giovedì ore 20.15 in via dei Filosofi - davanti al Bar Filosofi delle sorelle Sabatini. Prenotazione obbligatoria direttamente al Filosofi o telefonando al 3351200921 entro oggi. (Quota 20 euro- bambini 10 euro, caffè per le sorelle). Segue animazione.