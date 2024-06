Visite guidate in città tra luci rosse, streghe etruschi e XX Giugno

A spasso nell’acropoli tra la città a luci rosse raccontata in lingua inglese, il luoghi del XX Giugno, le origini etrusche e un’escursione in notturna. Sono le visite guidate del “Gran Tour Perugia“ che oggi alle 18.30 apre il week-end con “Perugia a luci rosse” passeggiata in lingua inglese tra gli antichi quartieri che prima delle legge Merlin negli anni ’50, erano luoghi di perdizione, bische e case chiuse. Sabato alle 16 si visitano i “Luoghi del XX Giugno” special edition con San Pietro: si ripercorrono gli avvenimenti delle stragi del 1859 lungo i luoghi più significativi, partendo da Sant’Ercolano. Doppio appuntamento domenica. Alle 10.30 “Perugia etrusca” trekking archeologico tra mura, vie e vicoli inclusa la visita al Pozzo Etrusco, alle 21 spazio a “Streghe, fantasmi e altri misteri” visita dedicata alla storia della stregoneria a Perugia nell’arco dei secoli. Info e prenotazioni alle visite guidate al 371.3116801,

anche WhatsApp