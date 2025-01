Visite, film e show per il “Festival delle origini“

Un mese all’insegna del viaggio nelle tradizioni culturali e gastronomiche per il “Festival delle Radici”, organizzato dall’Associazione Radici Umbre e finanziato dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo, per animare e sensibilizzare il territorio sul tema del turismo delle radici. Nel corso di gennaio il Festival proporrà eventi, incontri e approfondimenti a cominciare domani alle 16 dalla “Visita delle radici” al Museo Regionale dell’ Emigrazione “Pietro Conti” a Gualdo Tadino in un viaggio corale che avrà come protagonista il migrante umbro.

Si prosegue giovedì 16 alle 19 al cinema Zenith di Perugia con la proiezione del film “Nuovo Mondo” di Emanuele Crialese, all’interno della rassegna cinematografica sull’emigrazione Italiana “Memorie migranti”. C’è poi l’evento pensato per bambini e bambine, sabato 18 con “Voci dal focolare”, un reading per famiglie condotto da Michele Volpi di LiberBici all’Arci Piroga di Ponte della Pietra, per far riscoprire ai più piccoli le storie della tradzione.

E ancora, domenica 19 alle 16 a Palazzo Sorbello, a Perugia si terrà il laboratorio per bambini “Al di là del mare” durante il quale verrà realizzato un libro d’artista con la tecnica del collage e del popup a cura di Grimm Twins. Le tradizioni gastronomiche saranno invece protagoniste dell’incontro di lunedì 27 alle 17 dedicato al torcolo di San Costanzo, in collaborazione con il “Forno Faffa dal 1851” di Ponte Valleceppi.

A chiudere la programmazione di gennaio, la conferenza “Il viaggio in Umbria” a cura di Alberto Sorbini, in scena alle 17 a Umbrò.