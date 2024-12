"Visite e brindisi alla torre degli Sciri . Shopping nelle botteghe artigiane"

Proseguono gli eventi organizzati dall’associazione Priori, guidata da Maria Antonietta Taticchi. "Fino all’Epifania - spiega Taticchi - troverete la chiesa dei Santi Stefano e Valentino aperta tutti i pomeriggi dalle 16 alle ore 19 e potrete ammirare le icone e le opere su tavola di Luisa Casaglia. Per concludere bene l’anno la torre degli Sciri sarà aperta per il brindisi al 2025 la notte del 31 dalle 11. Obiettivo, godere dalla terrazza una vista a 360º sotto un cielo stellato in una notte di fuochi. Viste le richieste e i posti limitati - avverte Taticchi - è necessaria la prenotazione con sms o Whatsapp al 333 4280538 (risponde Paola). Grazie comunque alla disponibilità dei soci volontari la torre sarà aperta anche nei giorni e negli orari che vi segnalo: il 30, il primo e il 6 gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, oltre al sabato e domenica. In piazzetta Santo Stefano (via dei Priori) si può visitare il Presepe nella nicchia negli orari di apertura della chiesa Titolo: “Pre-presepe” realizzato in ceramica bianca e oro. Opera originale dedicata alla maternità, realizzato dai maestri artigiani Catia Ceccacci e Roberto Fugnanesi - Futuro d’Arte. Ma via dei Priori è anche occasione di shopping e gusto, considerate le tante botteghe artigiane, i ristoranti e i locali".